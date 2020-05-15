В Москве ответили на новый бан соцсетей РФ в Украине и вспомнили о свободе мнений

Глава МИД РФ Сергей Лавров / polit.ru

В российском МИД прокомментировали решение президента Владимира Зеленского о продлении запрет на российские сайты и соцсети в Украине.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов", - говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве расценили решение Украины как "акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения".

"Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, МИД России считает решение Зеленского "произволом".

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"Блокировка российских интернет-ресурсов – это лишь "малая доля" произвола в отношении СМИ в Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы. Киевские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиа-пространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов". – решили в МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский из санкционного списка исключил внучку Муссолини Алессандру Муссолини, российского бизнесмена Алексея Федорычева и ряд IT-компаний.