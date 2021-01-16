Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание

Злостных нарушителей языкового закона могут наказать, сообщил уполномоченный по защите государственного языка.
После того, как в Украине языковой закон начал действовать в сфере обслуживания, проверки грозят только злостным нарушителям.
Если кто-то будет игнорировать просьбы потребителей и предупреждения властей – может получить штраф, рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Сегодня.
Собеседник объяснил, что после введения в действие еще одной нормы языкового закона клиентам не запрещают общаться на других языках, кроме украинского, просто в любом заведении персонал должен обратиться к ним на государственном языке.
"Проверки начинаются только тогда, когда будет злостное нарушение языкового законодательства. Когда будут игнорироваться просьбы клиентов, предупреждения от уполномоченного – тогда мы будем осуществлять меры государственного контроля и постановления о наложении штрафа...", – сказал Креминь.
Омбудсмен добавил, что штрафы за нарушение закона о языке начнут действовать с 16 июля следующего года.
Языковой закон Украина 2021 – что нужно знать
В нашей стране 16 января вступили в силу нормы статьи 30 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который регулирует использование государственного языка в сфере обслуживания.
Теперь персонал должен общаться с посетителями на украинском, если клиент не попросит перейти на другой язык.
Где обязаны общаться с клиентом на украинском:
- Торговые заведения (торгово-развлекательные центры, магазины, супермаркеты);
- Интернет-магазины;
- Кафе, рестораны, бары и другие заведения общепита;
- Банковские учреждения;
- Заведения бытового обслуживания;
- Аптеки;
- Автозаправки;
- Библиотеки;
- Развлекательные заведения;
- Спортзалы;
- Салоны красоты.