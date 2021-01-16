Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание

Проверки грозят злостным нарушителям закона о языке, поделился Тарас Креминь / УНИАН

После того, как в Украине языковой закон начал действовать в сфере обслуживания, проверки грозят только злостным нарушителям.

Если кто-то будет игнорировать просьбы потребителей и предупреждения властей – может получить штраф, рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Сегодня.

Собеседник объяснил, что после введения в действие еще одной нормы языкового закона клиентам не запрещают общаться на других языках, кроме украинского, просто в любом заведении персонал должен обратиться к ним на государственном языке.

"Проверки начинаются только тогда, когда будет злостное нарушение языкового законодательства. Когда будут игнорироваться просьбы клиентов, предупреждения от уполномоченного – тогда мы будем осуществлять меры государственного контроля и постановления о наложении штрафа...", – сказал Креминь.

Омбудсмен добавил, что штрафы за нарушение закона о языке начнут действовать с 16 июля следующего года.

Языковой закон Украина 2021 – что нужно знать

В нашей стране 16 января вступили в силу нормы статьи 30 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который регулирует использование государственного языка в сфере обслуживания.

Теперь персонал должен общаться с посетителями на украинском, если клиент не попросит перейти на другой язык.

Где обязаны общаться с клиентом на украинском: