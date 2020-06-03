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Работодатели Польши готовы тратить больше на украинских заробитчан

3 июня 2020, 20:45

Активизации способствует послабление в стране карантина.

Заробитчане
Заробитчан из Украины очень ждут в Польше / Фото: Радио Свобода

В Польше существенно вырос спрос на работников из Украины в связи со сложным экономическим положением, которое возникло после пандемии Covid-19.

Как сообщает Rzeczpospolita, в апреле в Польшу приехали 34 тысячи работников из Украины, а в мае – уже 94 тысячи человек.

Запуск экономики после карантина и разгар работ в аграрной сфере обуславливает огромный спрос на рабочую силу из Украины. На сегодняшний день потребность в сотрудниках из-за рубежа на 20% выше, чем в 2019 году.

Президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Ингло высказал мнение, что в Польше сейчас работает примерно на 300–400 тысяч украинцев меньше, чем год назад. И это на фоне существенного увеличения спроса на рабочую силу. По словам экспертов, по причине пандемии порядка 200 тысяч украинских рабочих были вынуждены выехать из Польши, а возврат усложняет обязательная обсервация и двухнедельный карантин.

Читайте такжеВ Германии пошли навстречу заробитчанам: деталиКадровые польские аналитики подчеркивают, что дорога в Польшу для украинцев обходится в этом году втрое выше, чем в прошлом. Поэтому работодатель вынужден оплачивать более дорогую дорогу и обязательную обсервацию. Предприниматели готовы повышать расходы на заробитчан, чтобы спасти урожай 2020 года.

Напомним, в Чехии фермеры обеспокоены ситуацией с урожаем, который может полностью пропасть из-за отсутствия украинских заробитчан, утративших возможность приехать на сезонные заработки в связи с пандемией Covid-19.

Как ранее сообщалось, дипломатические представительства Чехии в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для работников из Украины, которые будут востребованы на рынке труда.

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