"Удерживают тысячами": в Чехии украинцы попадают в "лагеря заробитчан"

В Чехии задерживают украинских заробитчан / http://actual.today

В Чехии десятки украинских мигрантов после задержания полицией отправляют в так называемые "лагеря заробитчан".

Как говорится в материале ТСН, граждан Украины задерживают за незаконный въезд, ведь они нарушают миграционное законодательство, которое из-за пандемии коронавируса ограничивает въезд.

По данным посольства Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Балкова, Бела Езова и Вышни Лготы находится по меньшей мере 170 наших сограждан.

В сообщении отмечается, что большинство из них были задержаны, поскольку въехали в страну по биометрии без разрешения на проживание или отдельных видов чешских виз.

По словам родственников задержанных украинцев, представители украинского консульства отказались помогать гражданам Украины. Родственники задержанных украинцев говорят, что в Чехии есть 4 таких лагеря, скорее они напоминают тюрьмы, где у каждого своя камера и один телефонный аппарат на всех.

Читайте такжеВ Польше местные сожгли хостел, где жили украинские заробитчане – фото"Там тысячи украинцев, которым никто не помогает ... В никаких новостях не показывают незаконное удержание украинцев. Можете связаться с консулом, он посетил лагерь на днях, но никакой помощи не оказал", - говорят родственники.

В то же время в посольстве Украины в Чехии отметили, что большинство задержанных украинцев, которые сейчас находятся в пунктах временного пребывания, нарушили меры Минздрава Чехии "о предотвращении распространения заболевания COVID-19" и пытались въехать в страну без разрешения на проживание или отдельных видов чешских виз, поскольку по "безвизу" из-за пандемии коронавируса въезд запрещен.

Напомним, в Чехии фермеры обеспокоены ситуацией с урожаем, который может полностью пропасть из-за отсутствия украинских заробитчан, утративших возможность приехать на сезонные заработки в связи с пандемией Covid-19.

Как ранее сообщалось, дипломатические представительства Чехии в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для работников из Украины, которые будут востребованы на рынке труда.