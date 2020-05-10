"Не только сбор клубники": Германия позвала тысячи украинских заробитчан

В Германии ждут украинских заробитчан / фото: uainfo.org

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что немецкие власти подали несколько запросов по поводу приглашения на работу нескольких тысячах украинских заробитчан.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, ведется прямой диалог относительно потребностей, которые заявляет немецкая сторона.

"А на протяжении последних лет десятки тысяч украинцев... Прежде всего это были студенты. Они приезжали в Германию во время сбора урожая. Не только клубники, но прежде всего спаржи и прочей продукции сельского хозяйства в Германии. У нас есть ряд официальных запросов со стороны немецкой власти", - отметил посол Украины.

Мельник добавил, что необходимо найти решения, которые будут в интересах самих украинских заробитчан, украинского государства и немецких партнеров.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что заробитчане смогут свободное выезжать из нашей страны при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку.