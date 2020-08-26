"Зарплата в конвертах": в Украине массово проверят работодателей

Трудовая книжка / УНИАН

Сразу после 1 сентября, когда официально будет повышена минимальная заработная плата в Украине, начнутся проверки соблюдения законодательства страны о труде.

Об этом сообщается на странице Госслужбы по вопросам труда в социальной сети Facebook.

В первую очередь, инспекторы ведомства будут проверять, оформлены ли у работодателей официальные отношения с наемными работниками.

Согласно официальным данным, более чем 20% трудоспособного населения не оформлены официально по месту работы. Конкретно в 2018-м таких неформально занятых было 3,54 млн человек. По степени распространения нелегальных схем трудоустройства лидируют сельское хозяйство, торговля, ремонт автотранспорта, строительство.

В Госслужбе по вопросам труда также напомнили ‒ штрафы за нарушение трудового законодательства Украины могут составлять до 142 тысяч гривен. В отдельных случаях предусмотрена для нарушителей и уголовная ответственность — исправительные работы на два года или арест на срок до полгода.Читайте такжеБизнес на карантине: ехавшие из Польши заробитчане платили деньги, чтобы попасть в Украину – расследование СМИ

Напомним, ранее Олег Устенко ‒ экономист и советник президента Владимира Зеленского - рассказал, что будет с украинцами-заробитчанами после пандемии китайского коронавирусу COVID-19.