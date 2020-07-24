Эксперты рассказали, почему в Украине вырастет зарплата в конвертах

Зарплаты в Украине могут уйти в тень из-за роста минималки - ЕБА / УНИАН

Планы Кабмина по повышению минимальной зарплаты в этом и следующем году могут привести к тому, что выплата заработных плат в стране может уйти в тень. Причиной станет повышение нагрузки на украинских налогоплательщиков.

Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации, сообщает LIGA.net.

По словам экспертов организации, повышение минималки до 5 тысяч гривен в текущем году и до 6-6,5 тысяч гривен в 2021 году приведет к тому, что в стране вырастет рынок теневых зарплат из-за роста налоговой нагрузки.

Больше всего от этого пострадают компании, которые платят своим работникам чистую зарплату.

"В случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", - отметили в организации.Читайте такжеВ Украине с 1 сентября повысят минимальную зарплату: сколько будем зарабатывать

Следовательно, в организации полагают, что во избежание серьезного налогового давления компании перейдут на выплату зарплат в конвертах. Такая политика приведет к тому, что юридические лица, которые платят налоги, проиграют конкуренцию уклоняющимся от налогов компаниям.

В итоге, подчеркивают в ЕБА, это может привести к сокращению показателей официальной занятости в Украине, уменьшению расходов компаний на выплату зарплат и снижению доходов государственного бюджета.

Ранее в Верховной Раде объяснили, почему в Украине могут возникнуть проблемы с выплатами зарплат бюджетникам. Всему виной запредельная нагрузка бюджета в текущем году, отягощенного выплатами внешних займов.