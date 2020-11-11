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Завершилось очередное заседание ТКГ по Донбассу: о чем договорились

11 ноября 2020, 21:25

Кравчук призвал провести обмен пленными до Нового года.

Леонид Кравчук провел заседание с главами делегаций в ТКГ / УНИАН

11 ноября состоялось заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Заседание проходило в формате видеоконференции.​

Как сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook одним из основных было обсуждение Плана действий по Донбассу, предложенного главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

"Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками. Основной аргумент – до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ", – сказано в сообщении.

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Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал до Нового года и Рождества провести обмен удерживаемыми лицами.​

"Это стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по другим позициям", — сказано в сообщении.

В украинской делегации подчеркнули, что до конца года важно провести новую встречу лидеров нормандского формата, которая бы "стала мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы".

Кроме того, украинская делегация настаивала на начале разминирования 19 участков на линии разграничения, в том числе кладбищ, электросетей и объектов водоснабжения.​

"Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях",– отметили в украинской делегации.

Война на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

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