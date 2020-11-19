Завершилось внеочередное заседание ТКГ по Донбассу: о чем договорились

Стороны согласовали технические детали относительно разблокирования Россией работы КПВВ "Золотое" и "Счастье".
19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ во время видеоконференции сторонам удалось договориться о деталях разблокирования работы КПВВ в регионе.
"На переговорах удалось согласовать новые технические детали по разблокированию российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа продолжается", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады
При этом в пресс-службе отметили, что принять предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и Германии провести заседание политической и безопасностной подгрупп российская сторона отказалась.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 10 ноября в ТКГ заявили, что в ходе переговоров стороны договорились о принятии плана действий Киева по Донбассу за основу.
- Однако позже у Кравчука заявили о преждевременном заявлении пресс-службы украинской делегации. Россия и Украина по-прежнему имеют множество противоречий по вопросам урегулирования вооруженной конфронтации в ОРДЛО.
- Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал подробнее о плане действий Киева по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины. План предполагает установление мира, передачу границы и проведение выборов в ОРДЛО.