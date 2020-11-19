Завершилось внеочередное заседание ТКГ по Донбассу: о чем договорились

Когда разблокируют работу КПВВ на Донбассе / УНИАН

​19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ во время видеоконференции сторонам удалось договориться о деталях разблокирования работы КПВВ в регионе.

"На переговорах удалось согласовать новые технические детали по разблокированию российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа продолжается", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады

При этом в пресс-службе отметили, что принять предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и Германии провести заседание политической и безопасностной подгрупп российская сторона отказалась.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред: