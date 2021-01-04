Заявление посла Израиля о марше в честь Бандеры наделало шума в Сети / Reuters

Заявление посла Израиля в Украине Джоэля Лиона о марше в честь Степана Бандеры вызвало дискуссию в Сети.

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым", - высказался посол о марше в своём Твиттере.

Заявление посла прокомментировал в своем Telegram-канале народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский.

"Ну вот, пособник нацистов. День рождения покойного Степана безнадёжно испорчен", - сказал Бужанский, и добавил: "Вот сейчас самое время, чтобы какой-нибудь дегенерат вылез, и рассказал израильскому послу бред о том, как Шухевич спасал евреев. Уверен, к вечеру такой обязательно найдётся".

Также народный депутат отметил, что "надо как то не так сильно увлекаться героизацией коллаборантов, а то все достигнутые с Израилем соглашения могут случайно Степаном накрыться".

"И лечиться, если что, придётся в Коломые, а не в Тель Авиве, а это две большие разницы", - сказал он.

Слова Бужанского задели бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, и в своем Telegram-канале он тоже высказался по этому вопросу.

"Нет, Макс! Я предлагаю рассказать или напомнить послу, сколько евреев помогало нацистам в концлагерях уничтожать и сжигать в крематориях своих единокровных братьев и сестер. Напомнить, сколько украинцев спасало евреев от расстрелов и за это стали праведниками мира. А еще думаю стоит напомнить господину послу, сколько евреи пролили крови, борясь за собственное государство", - сказал Мосийчук.

По его словам, "посол должен воздержаться от суждений о нашей истории", потому что они точно не пойдут на пользу украино-израильским отношениям.

Мосийчук также вспомнил, что видел год-два назад в Израиле, как "какая-то группа евреев-леваков чествовала Лазаря Кагановича", при этом никаких заявлений украинского посла не было.

В ответ на это Бужанский сказал, что посол чётко и недвусмысленно озвучил позицию государства, которое представляет.

"Он же нам не давал советов, кого назначить министром, кого в набсовет, а кого в комиссию по отбору директора ГБР. Никаких двойных стандартов", - сказал он.

Марш ко дню рождения Бандеры – о чем сообщалось ранее: