"Зе, ответь за базар": ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента

ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента / Страна

Во вторник, 22 декабря, активисты протестного движения SaveФОП пришли к зданию дворца "Украина", где в 19:00 начался концерт студии "Квартал 95". Предприниматели требуют дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января.

Как сообщает "Страна", под зданием, где проходит концерт юмористов, собралось очень много сотрудников полиции и спецназа.

"Нас хотят уничтожить карантином и локдауном. Вы имеете право на предпринимательскую деятельность!" - декламируют в громкоговоритель участники акции.

Также протестующие развернули баннер "Зе, ответь за базар!"

ФОПы пришли к Дворцу "Украина" / Страна

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее: