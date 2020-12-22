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"Зе, ответь за базар": ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента

22 декабря 2020, 19:11
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Под зданием, где проходит концерт юмористов, собрались сотни предпринимателей.

ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента / Страна

Во вторник, 22 декабря, активисты протестного движения SaveФОП пришли к зданию дворца "Украина", где в 19:00 начался концерт студии "Квартал 95". Предприниматели требуют дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января.

Как сообщает "Страна", под зданием, где проходит концерт юмористов, собралось очень много сотрудников полиции и спецназа.

"Нас хотят уничтожить карантином и локдауном. Вы имеете право на предпринимательскую деятельность!" - декламируют в громкоговоритель участники акции.

Также протестующие развернули баннер "Зе, ответь за базар!"

ФОПы пришли к Дворцу "Украина" / Страна

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
  • 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
  • Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

ФОП новости Украины карантин в Украине локдаун
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