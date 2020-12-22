"Зе, ответь за базар": ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента

Под зданием, где проходит концерт юмористов, собрались сотни предпринимателей.
Во вторник, 22 декабря, активисты протестного движения SaveФОП пришли к зданию дворца "Украина", где в 19:00 начался концерт студии "Квартал 95". Предприниматели требуют дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января.
Как сообщает "Страна", под зданием, где проходит концерт юмористов, собралось очень много сотрудников полиции и спецназа.
"Нас хотят уничтожить карантином и локдауном. Вы имеете право на предпринимательскую деятельность!" - декламируют в громкоговоритель участники акции.
Также протестующие развернули баннер "Зе, ответь за базар!"
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
Автор: Адриана Бубновская