В "зеленую зону" на выезд для украинцев открыли новые страны: перечень

В "зеленую зону" на выезд для украинцев открыли новые страны / УНИАН

В Украине опубликовали списки стран "зеленой зоны", учитывая новые критерии, утвержденные Кабинетом министров.

Об этом представители пресс-службы Госагентства развития туризма сообщили на официальной странице в Facebook.

"Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: Албания, Болгария и Египет – в "зеленой зоне". Это стало возможным благодаря тому, что Кабинет министров установил показатель, по которому определяются страны "зеленой" и "красной" зоны, на уровне 55 активных больных 100 тысяч населения вместо 40. В "зеленой зоне" также находятся Турция и Хорватия", – говорится в тексте.

Как сообщают в ведомстве, по-прежнему в "красной зоне" находятся Черногория и Мальдивы.

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Кроме того, в Госагентстве рассказали, что граждане, которые приезжали из "красной зоны" в Украину, должны проходить двухнедельную обсервацию или использовать мобильное приложение Дій вдома. Еще один вариант – пройти ПЦР-тест прямо в аэропорту. Такие лаборатории работают в Борисполе и во Львове.

Напомним, ранее чиновники из Совета Европейского Союза официально обновили список стран, для граждан которых в полном объеме отменены ограничения на поездки в страны ЕС. Как сообщают еврочиновники, относительно безопасными считаются те страны мира, в которых количество новых случаев китайского коронавируса Covid-19 за последние две недели на 100 тысяч жителей близко к среднему или ниже среднего по Евросоюзу.