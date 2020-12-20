Зеленский намерен добиться безвиза с США

Владимир Зеленский высказался о безвизе с США / GettyImages

Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться безвизового режима с Соединенными Штатами Америки.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times, говорится на сайте президента.

По словам Зеленского, сначала безвизовый режим можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.

"Чтобы наши люди могли спокойно ездить - хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и ​​имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого", - отметил президент.

Зеленский также считает, что было бы хорошо "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".

"Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие киноплощадки - в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки - тоже хорошее направление", - высказался глава государства.

Заявления Зеленского в интервью The New York Times – о чем еще говорил президент: