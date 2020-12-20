Зеленский намерен добиться безвиза с США

Сначала безвизовый режим можно было бы предоставить для украинского бизнеса, считает президент.
Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться безвизового режима с Соединенными Штатами Америки.
Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times, говорится на сайте президента.
По словам Зеленского, сначала безвизовый режим можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.
"Чтобы наши люди могли спокойно ездить - хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого", - отметил президент.
Зеленский также считает, что было бы хорошо "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".
"Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие киноплощадки - в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки - тоже хорошее направление", - высказался глава государства.
Заявления Зеленского в интервью The New York Times – о чем еще говорил президент:
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что избранный лидер США Джо Байден лучше знает Украину, чем действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Джо Байден мог бы усилить переговоры в Нормандском формате. По его мнению, США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, президент надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова изменить Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но не на условиях России.
- Зеленский также высказался о вакцине против коронавируса. По его словам, Украина будет бороться за то, чтобы получить безопасную вакцину Moderna, Pfizer, AstraZeneca.