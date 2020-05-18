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В Украине станет на два госпраздника больше – благодаря исламу

18 мая 2020, 17:24

Курбан-Байрам и Ураза-Байрам в Украине станут государственными праздниками, решил президент Зеленский.

Зеленский назначает Курбан-Байрам и Ураза-Байрам праздниками всей Украины
Зеленский назначает Курбан-Байрам и Ураза-Байрам праздниками всей Украины / пресс-служба Офиса президента

Два крупнейших праздника в исламе – Курбан-Байрам и Ураза-Байрам – в Украине станут государственными религиозными праздниками, пообещал президент Владимир Зеленский.

Соответствующий приказ будет подписан уже в ближайшие дни.

"Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне", – пояснил свое решение Зеленский на сегодняшней встрече с представителями крымскотатарского народа.

Читайте такжеДень Иова 2020: какой сегодня праздник 19 мая и кого поздравлятьУраза-Байрам – мусульманский праздник разговения после окончания священного месяца Рамадан. А Курбан-Байрам знаменует окончание паломничества в Мекку. Они отмечаются с разницей в 70 дней.

Ранее Зеленский анонсировал введение новой памятной даты в Украине. Так, 26 февраля становится Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

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