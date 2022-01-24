Зеленский назвал условие окончания пандемии коронавируса уже в 2022 году

Владимир Зеленский рассказал, как преодолеть пандемию / Скришот Telegram-канал Офиса президента

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО призвал украинцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что также важно "не рисковать, доверяя разным сплетням или слухам".

"Здоровье каждого из вас бесценно. Вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность сейчас во всем мире. Не нужно рисковать доверяя разным сплетням или слухам. Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых осторожны, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется", - заявил Зеленский в видеообращении.

Президент надеется, что 2022 год станет последним для COVID-пандемии и, по его словам, это станет возможным только с "высоким уровнем охвата прививок".

"Мы должны быть вакцинированы, чтобы быть здоровыми. Это – безальтернативно. Желаю всем 36 и 6", - заключил президент.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране прогнозируется неизбежное увеличение числа случаев коронавируса. Речь идет о двойном росте показателей против волны осенью прошлого года.

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