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Зеленский отказался считать зарплату в 5 тысяч гривен показателем бедности

20 мая 2020, 12:55

Президент Владимир Зеленский публично поспорил с недавним прогнозом ЮНИСЕФ по поводу бедности в Украине.

пресс-конференция Зеленского
Пресс-конференция Владимира Зеленского / Офис президента

Заработная плата в 5-6 тысяч гривен ‒ ничуть не абсолютный показатель бедности населения Украины.

Именно так прокомментировал недавний прогноз организации ЮНИСЕФ президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая ‒ в рамках своей пресс-конференции по итогам первого года пребывания во главе страны.

Согласно такому прогнозу, в Украине в самом скором времени за черту бедности могут попасть около 6 млн людей.

"Я хочу, чтобы вы обратили внимание на ту статистику, которую предоставил ЮНИСЕФ. Переведите ее в деньги ‒ у них мировая статистика. Они сравнивают заработную плату у нас с другими странами. В Украине у нас, к сожалению, пока что и прожиточный минимум, и средняя зарплата в целом в стране меньше. Поэтому, мне кажется, это не совсем адекватный прогноз по поводу Украины", ‒ полагает Зеленский.

Читайте такжеЗеленский высказался о приговоре ПорошенкоКак утверждает глава страны, эксперты ЮНИСЕФ автоматически записал в число бедняков всех украинцев, кто получает зарплату в районе пяти-шести тысяч гривен.

"Да, это действительно очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 200-250 долларов это мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", ‒ считает Зеленский.

Президент также утверждает, что Украина и украинца бедны в первую очередь по причине большого количества взятых страной кредитных обязательств.

"Мы много денег должны международным кредиторам. Мы бедная страна, мы должны ежегодно выплачивать миллиарды долларов США. Не мы их набрали", ‒ подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в рамках пресс-конференции президент Владимир Зеленский намекнул журналистам на то, что может и не покинуть с поста после окончания своего первого срока во главе страны. Потому что, по его мнению, пяти лет не хватит для изменения Украины в лучшую сторону. Однако, перспективу выдвижения на второй президентский срок Зеленский не хочет сейчас детально изучать - поскольку она очень страшна для его семьи

Владимир Зеленский новости Украины бедность
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