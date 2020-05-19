"Теряет союзника": названы проблемы Зеленского

Владимир Зеленский может потерять "союзника", предупредил журналист / УНИАН

Польский журналист и писатель Веслав Романовский считает, что Владимир Зеленский может записать себе в "плюс" первый год президентства – Украина сохранила шансы на демократию и независимость, и глава государства все еще популярен среди избирателей.

Время постепенно перестанет быть союзником украинского лидера, есть трещины в его политическом окружении, становится проблемой олигархия и пророссийская фракция в Верховной Раде, говорится в материале журналиста для Апострофа.

По мнению автора, Киев все еще находится в очень сложной ситуации – Россия не отказалась от плана сделать украинское государство частью "русского мира".

"Вот почему для Киева чрезвычайно важна международная поддержка, а также самый широкий фронт солидарности с Украиной. Это то, что сейчас ищет президент Зеленский, не без трудностей…", – отметил журналист.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах в Украине весной 2019 года, а 20 мая прошла церемония инаугурации. В нашей стране президента избирают на пять лет.