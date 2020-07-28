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В Полтаве на акции протеста националисты "повесили" Зеленского: фото

28 июля 2020, 14:10

По Украине прокатилась волна митингов против начавшегося на Донбассе перемирия.

Полтава, Зеленский
В Полтаве на акции протеста националисты "повесили" Зеленского / 0532.ua

В Полтаве под стенами облгосадминистрации прошла акция против стартовавшего накануне перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает портал местный портал 0532. Один из митингующий принес на акцию на импровизированной удочке картонную фигуру президента Украины Владимира Зеленского. Причем "подвешенную" за шею.

Митинг организовали сторонники экс-президента (а ныне ‒ лидера партии Европейская справедливость) Петра Порошенко, ВО Свободы и местные активисты-националисты.

В ответ на вопрос журналистов участник акции по имени Виталий (который принес картонную фигуру) объяснил свой поступок следующим образом.

"Это ‒ вырезанный кадр из кинофильма "Слуга народа". Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю!", ‒ сказал он.

Полтава, Зеленский


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Напомним, ранее Иерарх Православной церкви Украины, архиепископ Харьковский и Полтавский Афанасий (Шкурупий) в крайне жестких выражениях раскритиковал перемирие в зоне военного конфликта на Донбассе, призвал свергнуть действующую власть, а также заявил о предательстве, которое, по его мнению, совершил президент Владимир Зеленский.

новости Украины протест Петр Порошенко Владимир Зеленский
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