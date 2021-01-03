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Зеленский объяснил, зачем ему нужно говорить с Путиным

3 января 2021, 08:46
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Президент Украины высказался по поводу того, зачем ему обязательно нужно провести беседу с российским лидером.

Зеленский, Путин
Владимир Путин и Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский уверен ‒ он обязан непосредственно говорить с российским лидером Владимиром Путиным, иначе военный конфликт на Донбассе не удастся урегулировать.

Об этом руководитель Украины заявил в интервью изданию Фокус. При этом на данный момент Зеленский не видит причин для звонка Путину.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается. [Не телефонирую ‒ Главред], потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог вроде в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или Крыма, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", ‒ заявил он.

По словам Зеленского, никто кроме Украины не заинтересован в скорейшем окончании войны на Донбассе. А ситуация с выходом из кризиса в переговорах в Нормандском формате крайне затянулась по причине пандемии коронавируса.

"Встреча советников должна была состояться в декабре. На ней планировалось обсудить конкретные шаги. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишине. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет", ‒ заявил президент Украины.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.
  • Российские СМИ 9 декабря со ссылкой на источники в администрации президента РФ заявили, что переговоры по Донбассу продолжаются, однако встречи в нормандском формате не будет, так как в Москве обвиняют Киев в невыполнении договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Париже в декабре 2019 года.

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