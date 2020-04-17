УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский оценил стремительное падение рейтинга

17 апреля 2020, 22:52

Глава государства полагает, что граждане продолжают ему доверять.

Зеленский
Зеленский не переживает о рейтинге / УНИАН

Президент Владимир Зеленский не слишком обеспокоен падением своего политического рейтинга и убежден, что не утратил доверия избирателей, поскольку работает над улучшением жизни рядовых граждан Украины.

"Я не думаю, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом", - сказал он в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

Ведущий подчеркнул, что сейчас в Украине кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса. В таких условиях власть вынуждена предпринимать непопулярные решения, которые не нравятся народу и негативно впоследствии влияют на рейтинг.

По словам Зеленского, он "не думает о рейтингах", но добавил, что 55-56% доверия украинцев, это даже выше, чем после первого тура президентских выборов 2019 года.

Читайте такжеЗеленский увеличил штрафы за поджег сухой травы до астрономических суммШустер заявил, что его коллеги провели опрос об эмоциях украинцев в нынешней ситуации, согласно которому 49% украинцев живут с надеждой на завтрашний день, 29% живут в страхе, а 22% в ситуации унижения. Телеведущий подчернкул, что подобные настроения присутствовали, когда экс-президент Петр Порошенко ввел военное положение после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе. Однако Зеленский данное сравнение назвал некорректным.

"Надо смотреть на эти цифры и действовать, работать, чтобы людям было легче", - подытожил глава государства.

Как ранее озучивал КМИС, апреле 2020 года за президента Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 44% украинцев, при этом 33% относятся к нему нейтрально, а 25% высказывают откровенный негатив.

Напомним, во время программы Шустера Зеленский заявил, что готов к частичному и постепенному смягчению условий карантина, который был введен в стране из-за угрозы распространения опасного коронавируса.

Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский оценил стремительное падение рейтинга». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:55
Евросооз из-за коронавируса вводит новые правила въезда - что изменится
22:52
Зеленский оценил стремительное падение рейтинга
22:18
14 тысяч гривен: в Госказначействе похвастались конфискациями у коррупционеров
22:17
"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантина
21:40
Сексуальная порноактриса засветила шикарное тело в откровенном белье Фото
21:39
Когда в Украине запустят общественный транспорт - названы сроки
21:28
Самый вкусный кулич краффин, рецепт Фото Видео
21:13
"Кровь в горле": киевлянка шокировала новым осложнением коронавируса
21:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный шанс и деловой успех Видео
20:53
Командующий Нацгвардией Украины подхватил коронавирус
20:49
"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО
20:44
Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит – Bloomberg Видео
20:20
Украинский самолет Мрия установил рекорд при перевозке медикаментов в Польшу
20:18
"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирус Видео
19:51
Украинские специалисты поучаствуют в подготовке к запуску ракеты-носителя "Антарес" в США
19:50
Во Львове пылал центр реабилитации воинов АТО - фото Фото
19:30
"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом
19:19
Еще один нардеп излечился от жуткой китайской заразы
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса Видео
18:58
Синоптик сказала, когда ждать спасения от смога в Киеве – прогноз Видео
18:29
Пособник Сталина: в Институте нацпамяти возмущены переименованием Луганска
18:27
Убийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатов Видео
18:19
"Всем советую!": Евгений Кошевой поделился планами на Пасху
17:49
В США умер известный актер, звезда сериала Рембо
17:30
Билла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса
16:39
Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е
16:33
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
16:07
По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков Видео
16:01
В Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержки
15:40
Невидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людей Видео
15:25
Sony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStation
15:13
Погода в Украине на выходных: каким областям светит приятный сюрприз Видео
14:57
"Придумал обмазываться говном": Собчак распекла Полякову и Ивлееву за глупые флешмобы
14:43
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
14:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
14:26
ВОЗ нужны кардинальные реформы - Wall Street Journal
14:00
Звезда Сватов Добронравов получил орден от Путина
13:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
13:25
Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн Видео
13:19
Кличко рассказал, когда со въездов в Киев уберут "температурные" блокпосты Видео
13:06
Такого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие города
12:53
Что делать украинцам с коронавирусом без договоров с семейными врачами - Минздрав
12:34
Новые жертвы: эксперт сказал, куда идет дым из Киева и когда это кончится Видео
12:10
"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней
12:09
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи
12:00
Смог в Киеве: Минздрав дал важные рекомендации жителям столицы и области
11:57
Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня Видео
11:35
Экологи рассказали, почему в Украине грянула жуткая песчаная буря
11:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
11:23
Как уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять