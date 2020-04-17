Зеленский оценил стремительное падение рейтинга

Зеленский не переживает о рейтинге / УНИАН

Президент Владимир Зеленский не слишком обеспокоен падением своего политического рейтинга и убежден, что не утратил доверия избирателей, поскольку работает над улучшением жизни рядовых граждан Украины.

"Я не думаю, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом", - сказал он в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

Ведущий подчеркнул, что сейчас в Украине кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса. В таких условиях власть вынуждена предпринимать непопулярные решения, которые не нравятся народу и негативно впоследствии влияют на рейтинг.

По словам Зеленского, он "не думает о рейтингах", но добавил, что 55-56% доверия украинцев, это даже выше, чем после первого тура президентских выборов 2019 года.

Читайте такжеЗеленский увеличил штрафы за поджег сухой травы до астрономических суммШустер заявил, что его коллеги провели опрос об эмоциях украинцев в нынешней ситуации, согласно которому 49% украинцев живут с надеждой на завтрашний день, 29% живут в страхе, а 22% в ситуации унижения. Телеведущий подчернкул, что подобные настроения присутствовали, когда экс-президент Петр Порошенко ввел военное положение после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе. Однако Зеленский данное сравнение назвал некорректным.

"Надо смотреть на эти цифры и действовать, работать, чтобы людям было легче", - подытожил глава государства.

Как ранее озучивал КМИС, апреле 2020 года за президента Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 44% украинцев, при этом 33% относятся к нему нейтрально, а 25% высказывают откровенный негатив.

Напомним, во время программы Шустера Зеленский заявил, что готов к частичному и постепенному смягчению условий карантина, который был введен в стране из-за угрозы распространения опасного коронавируса.