Зеленский осудил штурм Капитолия в Вашингтоне

Владимир Зеленский отреагировал на события в Вашингтоне/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский осудил штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", - говорится в сообщении.

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