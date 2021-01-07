Зеленский осудил штурм Капитолия в Вашингтоне

Глава государства назвал события в США "беспрецедентным насилием против Конгресса".
Президент Украины Владимир Зеленский осудил штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.
Об этом глава государства написал в Twitter.
"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", - говорится в сообщении.
Протесты в США - последние новости:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Кроме того, по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона, не протестами, а мятежом.
- Члены правительства США начали обсуждать возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
- Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.
- В ночь на 7 января на фоне массовых беспорядков Конгресс США все же закончил подсчет голосов Коллегии выборщиков, которые проголосовали на президентских выборах. Решением Конгресса была утверждена победа кандидата от демократов Джо Байдена.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление после утверждения Байдена новым президентом США.
Автор: Анна Багрий