Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которого не стало на 86 году жизни.

Зеленский назвал 6 ноября "горьким днем", ведь именно в этот день умер Жванецкий.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Я — среди поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал Владимир Зеленский в Twitter.

Отметим, в начале 2020 года Михаилу Жванецкому диагностировали рак. О диагнозе знаменитый сатирик узнал еще до Нового года.

Какой именно вид онкологии у юмориста, не сообщалось. Известно было только, что это не самая агрессивная форма рака. Несмотря на благоприятный прогноз врачей, сатирик так и не смог восстановиться.​

Жванецкий в октябре прекратил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.​

Михаил Жванецкий - что известно о сатирике

Михаил Жванецкий – народный артист Украины и России. Родился в 1934 году в Одессе, работал в Одесской филармонии.

В 1960-х годах сотрудничал с театром Аркадия Райкина. Позже сатирик работал с Виктором Ильченко и Романом Карцевым, для них Михаил Жванецкий написал более 300 произведений. После этого он решил начать самостоятельную карьеру.

Сатирик Михаил Жванецкий стал еще более популярным в годы перестройки. Его политическая сатира отличалась особой для советских реалий остротой и философской глубиной. Жванецкий сам писал свои произведения и исполнял их со сцены.

В последние годы вел программу Дежурный по стране, которая выходила на экраны в ночное время до декабря 2019 года на телеканале Россия 1.

Автор книг Встречи на улицах, Год за два, моя Одесса и других.