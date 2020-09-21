Зеленский ответил на петицию о своей отставке из-за ошибки в декларации

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уйти в отставку за нарушение закона О предотвращении коррупции.

Как сказано в ответе главы государства, несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи (недекларирование доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа) стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена, и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.

Зеленский обратил внимание, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - отметил он.

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Обратим внимание, что петиция была зарегистрирована экс-народным депутатом Виктором Уколовым, и в середине июля набрала необходимые для рассмотрения ее президентом 25 тыс. голосов.

"18 апреля 2019 года в программе Право на владу кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорилось в петиции.

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Ранее Зеленский ответил на петицию об увольнении главы ОП Андрея Ермака. По его словам, подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года главой Офиса президента Андреем Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.