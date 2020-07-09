Зеленский ответил на скандальное заявление Гонтаревой об МВФ и Нацбанке

Зеленский пообещал, что Украина решит все проблемы / president.gov.ua

Украинцы помнят, как курс экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой привел к закрытию украинских предприятий. Людей, которые делают подобные заявления из-за границы и вредят своей стране, на самом деле немало.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом в Черновицкой области.

По его словам, ситуация предельно ясна всем, а подобные заявления наносят вред Украине.

"И сегодняшнее заявление госпожи Гонтаревой, что МВФ надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит главу Нацбанка. Людей, которые "помогают" из-за границы, - их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что государство сможет решить все накопившиеся проблемы и урегулировать ситуацию. Это касается как коронавирусной угрозы, так и проблем с НБУ.Читайте такжеКоломойский выиграл суд у Гонтаревой: подробности

"И курс, и все остальное, и COVID-19, мы выйдем из этой ситуации, все стабилизируем", - сказал Зеленский, отметив, что все проблемы Украины выпали как раз таки на високосный год.

Добавим, 8 июля в прессе активно распространялся комментарий экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой о том, что Международный валютный фонд должен приостановить сотрудничество с Украиной, заморозить кредитную программу и потребовать досрочной выплаты всех займов до тех пор, пока не будет назначен "независимый" глава НБУ.

Позже в СБУ призвали Гонтареву не делать опрометчивых заявлений, подрывающих экономическую стабильность государства.