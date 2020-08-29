Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины

Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 29 августа, принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти защитников Украины.

Об этом сообщил Офис президента в Telegram.

"Сегодня очень важный день в истории независимой Украины. Сегодня мы чествуем память героев Украины, действительно наших лучших украинцев, которые защищали границы Украины, наш суверенитет и территориальную целостность", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что именно в этот день произошла Иловайская трагедия.

"Мы не должны забывать этот день, мы не должны забыть каждое имя и фамилию, которые сегодня звучали. Я спросил, сколько минут мы называли ФИО наших парней. Это продолжалось около сорока минут. К сожалению, мы не можем сократить это время. Но, как государство, мы можем сделать все, чтобы это время не увеличивалось. Слава нашим героям, слава нашим парням, слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии", - добавил Зеленский.

На мероприятиях по чествованию памяти также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как известно, 29 августа в Украине отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Эту памятную дату своим указом установил президент Владимир Зеленский в 2019 году.