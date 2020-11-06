Зеленский попал в конкретный капкан – политолог

Владимир Зеленский угодил в конкретный капкан, полагает Алексей Голобуцкий / УНИАН

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политолог Алексей Голобуцкий считает, что из-за Конституционного суда Украины президент Владимир Зеленский попал в конкретный капкан.

Из капкана для украинского лидера нет хорошего выхода, рассказал эксперт в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.

По его словам, самый нормальный выход из конституционного кризиса 2020 – уход судей КСУ, "есть намеки, что просто денег дадут приличных".

"…Он (Зеленский – Ред.) попал в ситуацию с этим конституционным кризисом, попал в такой капкан конкретный, из которого выхода хорошего нету. Лучше вообще было не попадать туда…", – заявил собеседник.