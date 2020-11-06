Зеленский попал в конкретный капкан – политолог

Эксперт назвал самый лучший выход из конституционного кризиса.
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политолог Алексей Голобуцкий считает, что из-за Конституционного суда Украины президент Владимир Зеленский попал в конкретный капкан.
Из капкана для украинского лидера нет хорошего выхода, рассказал эксперт в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.
По его словам, самый нормальный выход из конституционного кризиса 2020 – уход судей КСУ, "есть намеки, что просто денег дадут приличных".
"…Он (Зеленский – Ред.) попал в ситуацию с этим конституционным кризисом, попал в такой капкан конкретный, из которого выхода хорошего нету. Лучше вообще было не попадать туда…", – заявил собеседник.
- Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов депутатами, чиновниками и судьями.
- Позже КСУ лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции права проводить мониторинг электронных деклараций и обязал Нацагентство закрыть их реестр.
- Позже Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Власти решили возобновить ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях.
- Президент 30 октября внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложено уволить судей КСУ.
Автор: Екатерина Присяжнюк