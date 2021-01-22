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Зеленский в День Соборности процитировал универсал об объединении УНР и ЗУНР

22 января 2021, 09:17
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Президент отметил, что сегодня праздник не только гордости за наших предков, но и боли, потому что Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины.

Зеленский
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности / УНИАН

Сегодня, 22 января – праздник единства: наша страна отмечает День Соборности Украины 2021. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником, процитировав универсал об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенный 102 года назад.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины ...". Эта цитата вызывает широкий спектр эмоций. Это радость. Радость от большого объединения прежде всего не просто земель или территорий, а объединения украинцев", - говорится в поздравлении Зеленского.

Президент отметил, что День Соборности Украины это праздник не только гордости за наших предков, но и боли, потому что Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины.

Зеленский высказал уверенность, что в будущем получится снова воссоединить Украину.

"Для этого должны навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными - нужно быть едиными. Чтобы стать едиными - нужно быть сильными (…) Важно помнить, что соборность - это не только про территории (…) Эта задача учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других в обществе - тех, кто на тебя не похож, но из них вместе с тобой и состоит наш народ. И поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата", - отметил глава государства.

Зеленский также добавил, что в 2021 году Украина встречает День Соборности с чувством глубокой скорби и траура по нашим согражданами, которые погибли во время пожара в Харькове 21 января.

"К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Бережем нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас. С Днем Соборности, великий и сильный народ!", - отметил президент.

Напомним, Главред собрал любопытные факты о Дне Соборности Украины.

Отметим, каждый год на мосту Патона в Киеве активисты создают живую цепь ко Дню Соборности Украины. Она символизирует объединение УНР и ЗУНР в одно государство.

Владимир Зеленский День соборности Украины новости Украины
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