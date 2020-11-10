Зеленский предложил простой способ борьбы с коронавирусом​

Президент Украины предложил вариант укрепления здоровья нации.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку программы Здоровая нация, в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Она основана на профилактике заболеваний, таких как COVID-19.
По словам Зеленского, пандемия показала, что люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют сильный иммунитет, легко переносят коронавирус и выздоравливают быстрее.
"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - считает президент.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы Здоровая нация. Представители Офиса президента и Кабинета Министров в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак заразились коронавирусом.
- Также коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- В сентябре пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.