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Зеленский предложил простой способ борьбы с коронавирусом​

10 ноября 2020, 19:40

Президент Украины предложил вариант укрепления здоровья нации.

​​Зеленский предлагает способ легко побороть COVID / ОП

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку программы Здоровая нация, в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Она основана на профилактике заболеваний, таких как COVID-19.

По словам Зеленского, пандемия показала, что люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют сильный иммунитет, легко переносят коронавирус и выздоравливают быстрее.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую ​​спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - считает президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы Здоровая нация. Представители Офиса президента и Кабинета Министров в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

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Владимир Зеленский новости Украины коронавирус Украина
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