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Зеленский рассказал, до каких пор будет "перетряхивать" правительство

22 апреля 2020, 17:25

Владимир Зеленский начал подводить итоги первого года своего президентства.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский дал обещание не прекращать процесс переформатирования состава Кабинета министров Украины - вплоть до тех пор, пока он "не станет близок к идеальному".

С таким заявлением сам глава государства выступил в трейлере фильма "Год президентства Зеленского".

При этом Зеленский рассказал - "президент должен следить" за работой как правительства в целом, так и любого из министров в отдельности.

"Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство", — рассказал он.

Также известно, что премьера фильма "Год президентства Зеленского" состоится в 19:00 22 апреля.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал неотложное поручение решить вопрос с задолженностями по заработной плате врачам и другим медицинским работникам. Кроме того, глава страны акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования Covid-19.

Владимир Зеленский новости Украины Кабмин реформы
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