Зеленский озвучил сроки окончания войны на Донбассе

Зеленский не сомневается, что основная миссия его президентства - мир на Донбассе / Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт на оккупированном Россией Донбассе будет урегулирован и полностью завершен до окончания его президентского срока.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - сказал он в фильме Год президента Зеленского.

По словам Зеленского, для восстановления мира на Донбассе требуется больше времени. Он добавил, что первым шагом к миру был обмен пленными, а вторым — встреча лидеров стран "нормандского формата".

"Никто страну не сдал, на коленях не стоял, как говорили. Мы вышли с очень неплохим результатом", - подчеркнул украинский лидер.

Президент напомнил, что активно продолжаются работы над новыми участками разведения сил на Донбассе, чтобы в проблемном регионе в результате воцарился мир.

Как ранее сообщалось, Зеленский дал обещание не прекращать процесс переформатирования состава Кабинета министров Украины - вплоть до тех пор, пока он "не станет близок к идеальному".

Напомним, Зеленский дал неотложное поручение решить вопрос с задолженностями по заработной плате врачам и другим медицинским работникам. Кроме того, глава страны акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования Covid-19.