Зеленский признал, что не выполнил обещание завершить войну

Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросах Донбасса/ скриншот

Президент Владимир Зеленский признал, что не выполнил свое обещание завершить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью BBC.

По словам главы государства, вопрос завершения войны на Донбассе сложный. Несмотря на это большим прогрессом является разблокирование нормандского процесса, уверен Зеленский. Он отметил, что за стол переговоров в нормандском процессе удалось вернуть президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Это очень сложный вопрос (завершение войны на Донбассе - ред.). Да, я хочу это сделать быстрее. Потому что я понимаю, что каждый день, который проходит, мы теряем наших людей. Но все же мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно поддерживает Украину. Госпожа Меркель также. Мы вернули президента Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине за год удалось вернуть 140 украинцев, которых удерживали в тюрьмах на оккупированных территориях. По его словам, на Донбассе уже 75-й день соблюдается перемирие.

"Мы реально не реагируем на одиночные обстрелы с оккупированной территории. Мы не должны сделать того, чтобы началась эскалация конфликта. Но есть боевые потери. И это главный результат. За 75 дней боевых потерь - один человек погиб. Я считаю, что это наша победы", - добавил Зеленский.

"Но пока что мы не сделали все, что обещали", - резюмировал президент.

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