Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили лидеры Украины и ФРГ

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Как уточнили в Офисе президента, Зеленский проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе.

Президент поблагодарил ФРГ за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижения мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинский", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в нормандской формате, прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "Нормандской четверки".

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Ангела Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны в Донбассе.

"Владимир Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси", - сообщает в четверг пресс-служба украинского президента.

Напомним, ранее в ОП заявили, что согласованного "одноразовой инспекции" в районе Шумов не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В Офисе президента указали, что по состоянию на утро сегодняшнего дня украинская сторона получила от них ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника.