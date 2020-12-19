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Зеленский рассказал, на какие шаги не пойдет Украина ради мира на Донбассе

19 декабря 2020, 23:58
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Президент заявил, что Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией.

Зеленский рассказал, на какие шаги Украина не пойдет в переговорах по Донбассу / Офис президента

​Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не придется рассматривать возможность отказа от членства в НАТО ради прекращения военных действий на Донбассе.

Как рассказал в интервью американскому изданию The New York Times Зеленский, в Минских соглашениях и в нормандском формате никаких условий об отказе от членства Украины в Североатлантическом альянсе нет.

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в нормандской формате ничего о членстве в НАТО нет", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Украина выполнить требования России и изменить Конституцию, исключив НАТО как цену за мир.

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В то же время , по словам президента, Украина готова внести изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями, но не "в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации".

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • Председатель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук полагает, что Минские соглашения не позволяют сторонам конфликта найти компромисс. Россия требует проведения выборов в ОРДЛО до того, как оттуда будут выведены российские войска. Украина настаивает на противоположном сценарии.
  • Как полагает военный эксперт Олег Жданов, Россия не планирует договариваться с Украиной по Донбассу. Единственный компромисс, на который готова пойти Москва – это разведение войск, так как реализация таких мероприятий выгодна российской стороне.

НАТО Владимир Зеленский война на Донбассе
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