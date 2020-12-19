Зеленский рассказал, на какие шаги не пойдет Украина ради мира на Донбассе

Зеленский рассказал, на какие шаги Украина не пойдет в переговорах по Донбассу / Офис президента

​Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не придется рассматривать возможность отказа от членства в НАТО ради прекращения военных действий на Донбассе.

Как рассказал в интервью американскому изданию The New York Times Зеленский, в Минских соглашениях и в нормандском формате никаких условий об отказе от членства Украины в Североатлантическом альянсе нет.

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в нормандской формате ничего о членстве в НАТО нет", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Украина выполнить требования России и изменить Конституцию, исключив НАТО как цену за мир.

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В то же время , по словам президента, Украина готова внести изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями, но не "в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации".

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