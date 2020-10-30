Зеленский решил распустить КСУ после разговора с главой суда – Мендель

Зеленский и Тупицкий уже обсуждали решение КСУ отменить е-декларирование и закрыть реестр деклараций.
Перед тем, как президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288 (документ предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ), у него состоялся разговор с главой Конституционного суда Александром Тупицким.
Они обсудили решение суда отменить е-декларирование и закрыть реестр деклараций.
"Президент уже разговаривал с председателем Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы были обсуждены и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", – в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
В то же время глава КСУ на брифинге призвал президента к диалогу.
"Мы хотим пообщаться с президентом Украины в том формате, как он определится. Надо убрать этот искусственный конфликт", – подчеркнул он.
Конфликт с КСУ: что было ранее
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента Зеленского, заявил юрист Ростислав Кравец. По его словам, "предложенный законопроект неконституционен".