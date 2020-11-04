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Зеленский сделал "обрезание" ОП и затеял большие изменения на Банковой

4 ноября 2020, 19:26

В структуре ОП теперь будут образованы новые службы.

Офис президента
В структуре Офиса президента произошли изменения / УНИАН

Президент Владимир Зеленский упразднил должность первого заместителя главы Офиса президента.

Об этом идет речь в с соответствующем указе №484/2020 от 4 ноября "О внесении изменений в указы президента Украины от 20 июня 2019 года №417 и от 25 июня 2019 года №436", размещенном на сайте главы государства.

В частности, из статьи 2 Указа №417 "Вопросы обеспечения деятельности президента Украины" исключены абзацы "Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины", "помощники президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам государственного протокола и церемониала".

Кроме того, согласно указу, в структуре ОП теперь будут образованы Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками и Директорат по вопросам региональной политики.

Также соответствующие абзацы исключены и из положения об Офисе президента, утвержденного указом №436.

Соответствующим указом президент поручил руководителю Аппарата Офиса главы государства принять в установленном порядке вышеуказанные меры.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Отставка Сергея Трофимова:

  • Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
  • Соответствующий указ № 482/2020 от 4 ноября размещен на сайте главы государства.
  • "Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
  • В то же время, указом № 483/2020 от 4 ноября президент назначил Трофимова своим внештатным советником.
  • Ранее сам Трофимов заявлял, что только президент может оценивать его работу на том или ином направлении.
  • Трофимов был назначен на должность первого заместителя главы Администрации президента 21 мая 2019 года и переназначен на должность первого заместителя руководителя президентского Офиса 25 июня 2019 года.
Владимир Зеленский новости Украины Офис президента
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