Зеленский сделал "обрезание" ОП и затеял большие изменения на Банковой

В структуре Офиса президента произошли изменения / УНИАН

Президент Владимир Зеленский упразднил должность первого заместителя главы Офиса президента.

Об этом идет речь в с соответствующем указе №484/2020 от 4 ноября "О внесении изменений в указы президента Украины от 20 июня 2019 года №417 и от 25 июня 2019 года №436", размещенном на сайте главы государства.

В частности, из статьи 2 Указа №417 "Вопросы обеспечения деятельности президента Украины" исключены абзацы "Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины", "помощники президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам государственного протокола и церемониала".

Кроме того, согласно указу, в структуре ОП теперь будут образованы Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками и Директорат по вопросам региональной политики.

Также соответствующие абзацы исключены и из положения об Офисе президента, утвержденного указом №436.

Соответствующим указом президент поручил руководителю Аппарата Офиса главы государства принять в установленном порядке вышеуказанные меры.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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