Зеленский сделал важное заявление относительно курса Украины в ЕС

Зеленский надеется, что саммит Украина – ЕС будет успешным / Фото president.gov.ua

Курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе видеоконференции с депутатами Европейского парламента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит Украина – ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным. Он рассказал об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество с целью противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также способствовать защите прав крымчан.

"Несмотря на те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что Украина также стремится обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижения договоренности относительно обновления торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза".

Напомним: