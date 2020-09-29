Зеленский сделал важное заявление относительно курса Украины в ЕС

Президент Украины провел видеоконференцию с депутатами Европейского парламента.
Курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе видеоконференции с депутатами Европейского парламента.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит Украина – ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным. Он рассказал об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество с целью противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также способствовать защите прав крымчан.
"Несмотря на те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше", - заявил Зеленский.
Также он добавил, что Украина также стремится обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижения договоренности относительно обновления торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза".
Напомним:
- Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ближайшее время Европейский союз не планирует никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины.
- 1 октября должен состояться саммит Украина-ЕС, одним из основных вопросов которого будет обновление Соглашения об ассоциации.
- Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает подписать с Брюсселем договор о совместном авиационном пространстве.
- Ранее в Евросоюзе приняли решение увеличить объемы товарооборота с рядом государств, которые не входят в состав наднационального объединения. В число таких стран вошла и Украина. Как утверждают в Еврокомиссии, данные меры поспособствуют восстановлению экономики Европейского Союза.