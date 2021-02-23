Зеленский собрался вместе с военными вакцинироваться от коронавируса

Зеленский призвал Ляшко начать вакцинацию и готов сам привиться от COVID.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости как можно быстрее начать вакцинацию от коронавируса, и подтвердил готовность сделать прививку вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий.
"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", — заявил глава государства в разговоре с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Виктором Ляшко.
По словам Ляшко, 22 февраля в Украине было зарегистрировано две вакцины от COVID-19 — препараты Pfizer / BioNTech и Covishield. А первая партия вакцины Covishield в количестве 500 тыс. доз уже прибыла в Украину. Препарат из Международного аэропорта Борисполь доставили на склад Укрпромпостач, и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.
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Ляшко пояснил, что вакцина Covishield произведена на индийском заводе по лицензии AstraZeneca, а курс вакцинации проводится в два этапа.
Зеленский, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть. Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего будут вакцинировать:
- врачей опорных больниц, которые лечат больных коронавирусом;
- далее работников соматических больниц,
- экстренной медицинской помощи,
- семейных врачей.
Ляшко сообщил, что многие медицинские специалисты уже переболели коронавирусом, получив иммунитет на ближайшие месяцы.
Также главный санитарный врач Украины отметил, что на втором этапе в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных.
При этом Зеленский заявил, что готов также сделать прививку вместе в военными.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский переболел коронавирусом в ноябре 2020 года.
Вакцина от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет как раз о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- Ранее эксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield. Сергей Кравченко критически оценил договоренности Украины о поставках индийской вакцины от коронавируса CoviShield.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.