Зеленский собрался вместе с военными вакцинироваться от коронавируса

Зеленский готов сделать прививку от коронавируса / ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости как можно быстрее начать вакцинацию от коронавируса, и подтвердил готовность сделать прививку вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", — заявил глава государства в разговоре с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

По словам Ляшко, 22 февраля в Украине было зарегистрировано две вакцины от COVID-19 — препараты Pfizer / BioNTech и Covishield. А первая партия вакцины Covishield в количестве 500 тыс. доз уже прибыла в Украину. Препарат из Международного аэропорта Борисполь доставили на склад Укрпромпостач, и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.

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Ляшко пояснил, что вакцина Covishield произведена на индийском заводе по лицензии AstraZeneca, а курс вакцинации проводится в два этапа.

Зеленский, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть. Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего будут вакцинировать:

врачей опорных больниц, которые лечат больных коронавирусом;

далее работников соматических больниц,

экстренной медицинской помощи,

семейных врачей.

Ляшко сообщил, что многие медицинские специалисты уже переболели коронавирусом, получив иммунитет на ближайшие месяцы.

Также главный санитарный врач Украины отметил, что на втором этапе в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных.

При этом Зеленский заявил, что готов также сделать прививку вместе в военными.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский переболел коронавирусом в ноябре 2020 года.

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