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Зеленский собрался вместе с военными вакцинироваться от коронавируса

23 февраля 2021, 23:03
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Зеленский призвал Ляшко начать вакцинацию и готов сам привиться от COVID.

Владимир Зеленский
Зеленский готов сделать прививку от коронавируса / ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости как можно быстрее начать вакцинацию от коронавируса, и подтвердил готовность сделать прививку вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", — заявил глава государства в разговоре с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

По словам Ляшко, 22 февраля в Украине было зарегистрировано две вакцины от COVID-19 — препараты Pfizer / BioNTech и Covishield. А первая партия вакцины Covishield в количестве 500 тыс. доз уже прибыла в Украину. Препарат из Международного аэропорта Борисполь доставили на склад Укрпромпостач, и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.

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Ляшко пояснил, что вакцина Covishield произведена на индийском заводе по лицензии AstraZeneca, а курс вакцинации проводится в два этапа.

Зеленский, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть. Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего будут вакцинировать:

  • врачей опорных больниц, которые лечат больных коронавирусом;
  • далее работников соматических больниц,
  • экстренной медицинской помощи,
  • семейных врачей.

Ляшко сообщил, что многие медицинские специалисты уже переболели коронавирусом, получив иммунитет на ближайшие месяцы.

Также главный санитарный врач Украины отметил, что на втором этапе в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных.

При этом Зеленский заявил, что готов также сделать прививку вместе в военными.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский переболел коронавирусом в ноябре 2020 года.

Вакцина от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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