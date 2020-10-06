Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового главу Укроборонпрома

Айварас Абромавичус потерял должность / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

Об этом говорится в указе №422, опубликованном на сайте главы государства.

Вместо Абромавичуса назначен новый руководитель концерна, свидетельствует указ президента №423. Исполняющим обязанности генерального директора Укроборонпрома стал Игорь Фоменко.

"Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна Укроборонпрома", - говорится в документе.

Игорь Фоменко - что о нем известно:

Игорь Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group. Получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

В 2019 году Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике в Укроборонпроме.

Напомним, Айварас Абромавичус проработал в Укроборонпроме около года. За это время он успел сменить около трети менеджмента концерна и начать его реформу.