Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Кривоноса уволили из СНБО / president.gov.ua

​Сегодня, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает Офис президента, соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Согласно указу № 604/2020, после увольнения из СНБО Кривонос будет направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

"Уволить Кривоноса Сергея Григорьевича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны",– говорится в указе №604/2020.

Отметим, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский принял решение на два месяца отстранить от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

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