УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

29 декабря 2020, 20:17
Прослушать новость
Остановить

Президент уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Кривоноса уволили из СНБО / president.gov.ua

​Сегодня, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает Офис президента, соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Согласно указу № 604/2020, после увольнения из СНБО Кривонос будет направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

"Уволить Кривоноса Сергея Григорьевича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны",– говорится в указе №604/2020.

Отметим, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский принял решение на два месяца отстранить от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Читайте такжеИздевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО

СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

СНБО Владимир Зеленский Сергей Кривонос
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
На Полтавщине в поезде Укрзализныци сгорели людиНа Полтавщине в поезде Укрзализныци сгорели люди В Украине взлетят тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентамВ Украине взлетят тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентам В СНБО разнесли идею Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нападения РФВ СНБО разнесли идею Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нападения РФ Больше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергиюБольше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию Зеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседанияЗеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседания
Следующий материал

Последние новости

21:20
Эксперт ВОЗ спрогнозировал, начнется ли еще одна волна пандемии из-за мутации коронавируса
21:19
В Египте строго ужесточили карантин: что нужно знать украинским туристам ​ Видео
21:16
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:12
Макс Девизоров раскрыл правду о гей-сцене в сериале Перші ластівки
20:58
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
Реклама
20:47
Тихий инфаркт: скрытые признаки опасного состояния Видео
20:46
Под Днепром в частном детском саду украинский язык "не нужен"
20:36
"Пусть расскажет о госперевороте": Арестович ответил на обвинения из СНБО
20:34
Фибромиома: симптомы, диагностика и лечение Видео
20:23
Гороскоп для всех на 30 декабря: названы денежные пруны Видео
20:17
Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса Видео
20:02
Союз писателей Украины наложил вето на авторов из РФ, Беларуси, Армении
20:00
Все про ключ безопасности сети Wi-Fi – что это и как его узнать
19:59
Масштабная вакцинация украинцев от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности Видео
19:51
Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Тупицкого
19:28
Жена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужа
19:16
Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы Видео
19:03
Украинские военные получили новую пехотную винтовку Ночной хищник
18:47
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
18:38
Сніданок з 1+1 - появились подробности Новогоднего выпуска
Реклама
18:24
Вечер – время игр: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры
18:20
Известен график работы столичного метро в новогоднюю ночь Видео
18:12
Зеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседания Видео
18:12
"Выбрал серьезные щи": Шнурова лишили статуса святого
18:06
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
17:59
Сказочно красивые обои на рабочий стол – Рождество и Новый год 2021
17:56
Под Днепром мать до смерти избила трехлетнего сына
17:53
Врач рассказал, сколько будет длиться острая фаза пандемии COVID-19 Видео
17:49
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
17:45
Как нарисовать Снегурочку: легкая пошаговая инструкция Видео
17:43
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
17:38
В OLX рассказали, какую технику украинцы чаще всего покупали в уходящем году
17:34
Отравление Навального: в Bellingcat рассказали, в чем именно большая ошибка Путина
17:17
Названо имя лучшего футболиста Украины в 2020 году
17:15
Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2021 Видео
17:11
​Два землетрясения за сутки: украинцев предупредили об опасности Фото Видео
16:52
Прерванный полет: в Польше украинский контрабандист разбился на дельтаплане
16:52
Как подготовиться к эндоскопии: простые способы Видео
16:31
В американском фильме заявили о несуществующей Украине Видео
16:30
У Зеленского разразились жесткой критикой в адрес Кремля и политики России Видео
Реклама
16:27
CD Projekt Red анонсировали первое бесплатное DLC для Cyberpunk 2077
16:19
Коронавирус в Украине: медик спрогнозировал, когда кончится эпидемия Видео
16:09
Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы Видео
15:40
В Украину идут лютые морозы: синоптик рассказал, когда ждать -25 градусов Видео
15:23
ОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий - новый опрос Видео
15:22
DroidCam – как всего за несколько минут превратить свой смартфон в веб-камеру
15:18
Тренеры рассказали, сколько раз нужно тренироваться в неделю Видео
14:51
Полиция задержала Микитася по обвинению в организации похищения человека Видео
14:40
Новое подорожание: эксперт предупредил о росте цен на АЗС Видео
14:26
Субсидии-2021: в Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть деньги Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять