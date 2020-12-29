Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Президент уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Сегодня, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает Офис президента, соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.
Согласно указу № 604/2020, после увольнения из СНБО Кривонос будет направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
"Уволить Кривоноса Сергея Григорьевича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны",– говорится в указе №604/2020.
Отметим, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский принял решение на два месяца отстранить от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого.
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СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
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- В СНБО рассказали о законе про территориальную оборону. По словам замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, законопроект уже обсужден профильным комитетом и представителями силовых ведомств.