Год спустя на том же месте: Зеленский в компании Ермака искупался в море в Одессе

В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Одессе уже второй день, искупался в море на пляже Ланжерон.
Об этом сообщает Страна.
Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака заметили на набережной у гостиницы "Немо" примерно в 07:40.
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Примечательно, что год назад, 13 июля, Владимир Зеленский тоже был на этом пляже, и тоже купался. Правда, тогда ему компанию составил Андрей Богдан.
Добавим, что согласно программе визита президента в Одессу, в воскресенье, 5 июля, на отдых ему отведено 8 часов.
Так, согласно документу, который оказался в распоряжении журналистов из Pavlovsky News, у Зеленского на сегодня запланированы:
- 08:00 - 08:30 Переезд в Одесский морской вокзал (г. Одесса, пляж Ланжерон, 25 - ул. Приморская, 6)
- 08:30 - 11:00 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ ВМС Украины (ул. Приморская, 6)
- 11:00 Свободное время.
- 19:00 Вылет из Центрального аэропорта "Одесса"
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Автор: Адриана Бубновская