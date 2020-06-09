Зеленский выступил с серьезным обвинением в адрес украинских мэров

Зеленский раскритиковал украинских мэров / УНИАН

Мэры украинских городов, которые не согласны с политикой центральных властей, под прикрытием децентрализации фактически продвигают сепаратизм.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Украинская правда.

Отвечая на вопрос о том, что перед его приездом в Каменец-Подольский местные власти приводили город в порядок, гарант заверил, что представители органов местного самоуправления работают исключительно с целью собственного переизбрания, а центральным властям могут только организовать небольшой бунт.

"Под нас ничего не подкрашивают. Вы же знаете: сейчас выборы местной власти. Они сейчас подкрашивают только под себя. Поверьте мне, под нас они могут организовать какую-то небольшую забастовку", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, действия некоторых мэров могут быть направлены не на власть в Киеве, а на разрушение собственной страны. Президент назвал такие действия сепаратизмом.

"Они настроены не против нас – и это не пафос, – а прежде всего против Украины... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 1 мая в Черкассах местные органы власти вопреки позиции Кабмина решили ослабить противоэпидемиологические ограничения в городе. После этого Зеленский пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко ответственностью, тогда как сам черкасский градоначальник заявил, что ему в итоге ничего за это не будет.

Позже Зеленский в ходе своей пресс-конференции 20 мая назвал мэра Бондаренко бандитом, подчеркнув отсутствие намерений вести с ним переговоры.