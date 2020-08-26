Зеленский заговорил об ответственности тех, кто допустил легкую сдачу Крыма

Деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса, заявил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым под оккупацию, должны понести ответственность.
Об этом он заявил в интервью Euronews, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства отметил, что для него деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.
Зеленский отметил, что отдавать Крым было нельзя и это большая проблема.
"Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все ответят. Много кто в этом участвовал", - заявил президент.
Он сказал, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать. По словам президента, за шесть лет не создана ни одна переговорная площадка по вопросу деоккупации Крыма и это будут пытаться исправить.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".