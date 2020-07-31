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Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе: в Кабмине рассказали, сколько сэкономят украинцы

31 июля 2020, 12:06

По прогнозу премьера Дениса Шмыгаля, снижение "зеленого" тарифа коснется каждого украинца.

ЛЭП
ЛЭП / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", ‒ написал руководитель Кабмина.

Шмыгаль написал ‒ вышеуказанный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций ‒ на 7,5%.

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно", - пишет он. Также премьер добавил, что закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для населения", ‒ подытожил премьер.

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Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине в соответствии с решением Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 54,6% увеличится тариф на передачу электроэнергии – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

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