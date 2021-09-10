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"Желтая" зона не за горами: иммунолог назвал сроки усиления карантина

10 сентября 2021, 19:35
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Через неделю количество новых больных коронавирусом в сутки может достичь 10 тысяч.

карантин,маска
В Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом / УНИАН

В Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом. Только 10 сентября в стране зарегистрировано свыше 3 тысяч заболевших. Такими темпами украинцам светит "желтая" зона карантина.

Об этом заявил иммунолог Борис Донской в эфире программы "Сегодня. День" на телеканале "Украина 24".

По его словам уже через неделю в Украине ежедневно будут регистрировать в три раза больше больных чумой 21 века.

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тысяч, а еще через пять дней уже будет под 10 тысяч. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", - отметил Донской.

Он считает, что важно быстро и рационально активизировать вакцинацию именно в группах риска.

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"Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше. Но все равно недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп. Пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональна", - утверждает иммунолог.

Отметим, "желтая" зона карантина вводится одновременно по всей территории страны. Украина может стать "желтой" даже при наличии одной "красной" области. В таком случае для украинцев будут обязательными: масочный режим и дистанция в 1,5 метра

Напомним, в ВОЗ сделали заявление о том, что поможет человечеству победить коронавирус. В Организации в очередной раз акцентировали внимание на необходимости вакцинации. Причем, всеобщей.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

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коронавирус новости Украины карантинные зоны
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