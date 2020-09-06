Женатый топ-чиновник закрутил роман с украинской "дамой с собакой из Уханя"

Анастасиея Зинченко и Максим Соколюк / Фейсбук М.Соколюка

Глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк рассказал об отношениях с украинкой Анастасией Зинченко, которая в феврале не могла вылететь из китайского Уханя из-за собаки.

Как рассказал Соколюк в Facebook, знакомство произошло после его звонка Зинченко.

"Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", - написал чиновник.

Со временем Зинченко вернулась в Украину, где и произошла ее встреча с Соколюком лично.

"Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы. Моя любовь и душа Анастасия Зинченко", - признался Соколюк.

/ Фейсбук М.Соколюка

В свою очередь Зинченко так описала историю отношений с Соколюком.

"Нестандартное знакомство так ещё и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношения друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, тёплыми и домашними. Звучит как сказка Когда самоизоляция закончилась и ремонт тоже, Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи и через день мы уже были в Киеве. В те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантине", - рассказала девушка.

/ Инстаграм А.Зинченко

Отметим, что согласно декларации чиновника за 2019 год, Соколюк состоит в браке с Юлией Соколюк. У них есть двое детей, сын и дочь. Также супруга госслужащего владеет половиной квартиры в Киеве.

Позднее Соколюк в Facebook уточнил, что подал на развод с бывшей супругой и с августа уже не состоит в браке.

Из сообщения главы ГМС следует, что на момент знакомства и бурного романа с Зинченко Соколюк пребывал в официальном браке.

Напомним, в феврале гражданку Украины Анастасию Зинченко представители посольства Украины в Китае отказались зарегистрировать для эвакуации из Уханя в связи с эпидемией коронавируса из-за наличия у нее собаки.