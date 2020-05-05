"Пришла домой, а через час вышла с головой": под Харьковом простились с 13-летней Кристиной

Кристину похоронили односельчане / Фото: NewsRoom

В населенном пункте Подворки Харьковской области простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убила родная мать, а затем отрезала голову, положила в пакет и гуляла по улице.

Как сообщает издание NewsRoom, в последний путь погибшую на кладбище провели соседи, друзья и учителя девочки. Все, кто присутствовал на похоронах, признаются, что до сих пор не могут поверить в произошедшее.

Местный депутат Татьяна Пантелеева утверждает, что знакома с семьей на протяжении 25 лет. Мама девочки работала на нескольких работах, чтобы обеспечить дочь и часто повторяла, что живет ради Кристины.

"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до одиннадцати отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час уже вышла с головой", — сообщила одна из жительниц поселка.

Читайте такжеОбнародованы фото 13-летней девочки, которой мама отрезала головуОтец погибшей девочки Виталий Пономаренко утверждает, что его беспочвенно обвиняют в равнодушии, поскольку с дочерью он общался, хоть и прожил с ее матерью всего полгода. По словам мужчины, бывшая жена его выгнала, однако дочь он любил и последний раз с ней общался незадолго до трагедии. Пономаренко отмечает, что экс-супруга тогда вела себя крайне странно.

"Последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочку видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю — и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась — и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала купила — а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?", — поделился воспоминаниями Виталий.

На местных жителей трагическое происшествие произвело негативное впечатление, многие люди жалуются на стресс и отсутствие сна.

"Некоторые звонили и жаловались, что заснуть не могут. Еще эти фотографии опубликовали в группе поселка. Все задаются вопросом, почему это могло произойти", - говорит священник Андрей Несвитайло.

Ранее соседи рассказали детали о матери-убийце.

Напомним, жительница села Подворки Харьковской области, которую задержали с отрезанной головой своей дочери, ранее не проявляла признаков неадекватного поведения.