Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком - подробности инцидента

Расследованием жуткого преступления занимаются правоохранители.
В российской глубинке, в городе Кировград (Свердловская область) женщина забила свою четырехлетнюю дочь молотком до смерти, после чего попыталась совершить самоубийство.
Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МВД по региону.
Сейчас сотрудники регионального Следственного комитета занимаются выяснением всех деталей произошедшего. О трагедии полиция узнала только от бригады скорой помощи, которую вызвал муж женщины.
Отмечается, что семья на учете в психоневрологическом диспансере не состояла. Девочка была единственным ребенком. И посещала детский сад постоянно.
"Незадолго до трагедии женщина, по некоторой информации, приняла медицинские препараты в гораздо большем объеме, чем требуется, точный тип таблеток полиция выясняет", ‒ рассказали полицейские. Сейчас она находится в больнице.
Открыто уголовное дело по пункту "В" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство малолетней).
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Ровенской области преподаватель вуза убила собственного мужа и выстрелила в 13-летнюю дочь, а затем - себе в висок.
- По сведениям правоохранителей, 44-летняя женщина выстрелила в 45-летнего мужа и дочь.
- Женщину поместили в спецпалату, она задержана в рамках уголовного дела, медики ее состояние оценивают, как стабильное.