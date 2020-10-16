Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком - подробности инцидента

Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком / УНИАН

В российской глубинке, в городе Кировград (Свердловская область) женщина забила свою четырехлетнюю дочь молотком до смерти, после чего попыталась совершить самоубийство.

Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Сейчас сотрудники регионального Следственного комитета занимаются выяснением всех деталей произошедшего. О трагедии полиция узнала только от бригады скорой помощи, которую вызвал муж женщины.

Отмечается, что семья на учете в психоневрологическом диспансере не состояла. Девочка была единственным ребенком. И посещала детский сад постоянно.

"Незадолго до трагедии женщина, по некоторой информации, приняла медицинские препараты в гораздо большем объеме, чем требуется, точный тип таблеток полиция выясняет", ‒ рассказали полицейские. Сейчас она находится в больнице.

Открыто уголовное дело по пункту "В" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство малолетней).

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Напомним, ранее Главред сообщал: