На Виннитчине найдены мертвыми мужчина и двое детей: назван "убийца"

В одном из сел Винницкой области погибли пенсионер и маленькие дети.
В среду, 21 октября, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в одном из частных жилых домов нашли мертвыми 75-летнего мужчину и детей, которым было 3 и 5 лет, и 71-летнюю женщину без сознания.
Возможная причина гибели детей и мужчины – отравление угарным газом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Винницкой области.
По предварительным выводам спасателей, трагедия произошла из-за того, что дом отапливали с помощью газовой плиты.
В полиции добавили, что пострадавшая женщина попала в реанимацию.
"Около 15:00… поступило сообщение от 42-летней женщины о том, что по месту жительства она обнаружила мертвым своего отца и двух малолетних внуков соседки. Сама же 71-летняя женщина находилась без сознания", – отмечается в сообщении.
Справка. Село Голодьки небольшое – его площадь около 2 квадратных километра, а население составляет около тысячи человек, пишет Википедия.
Угарный газ – это бесцветный и чрезвычайно токсичный газ, у которого нет вкуса и запаха. Этот газ, в частности, образуется при неполном сгорании бытового газа из-за недостаточного количества кислорода. Угарный газ называют "молчаливым убийцей".