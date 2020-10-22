На Виннитчине найдены мертвыми мужчина и двое детей: назван "убийца"

В Винницкой области в доме погибли три человека / УНИАН

В среду, 21 октября, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в одном из частных жилых домов нашли мертвыми 75-летнего мужчину и детей, которым было 3 и 5 лет, и 71-летнюю женщину без сознания.

Возможная причина гибели детей и мужчины – отравление угарным газом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По предварительным выводам спасателей, трагедия произошла из-за того, что дом отапливали с помощью газовой плиты.

В полиции добавили, что пострадавшая женщина попала в реанимацию.

"Около 15:00… поступило сообщение от 42-летней женщины о том, что по месту жительства она обнаружила мертвым своего отца и двух малолетних внуков соседки. Сама же 71-летняя женщина находилась без сознания", – отмечается в сообщении.

В Винницкой области в доме погибли три человека / vn.npu.gov.ua

Справка. Село Голодьки небольшое – его площадь около 2 квадратных километра, а население составляет около тысячи человек, пишет Википедия.

Угарный газ – это бесцветный и чрезвычайно токсичный газ, у которого нет вкуса и запаха. Этот газ, в частности, образуется при неполном сгорании бытового газа из-за недостаточного количества кислорода. Угарный газ называют "молчаливым убийцей".