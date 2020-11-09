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Жесткий карантин и новые запреты: в Украине вводят второй этап реагирования на COVID-19

9 ноября 2020, 15:13

В Украине ужесточат карантинные меры, заявил Виктор Ляшко.

Киев,карантин
Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, трансляция которого проходила на YouTube канале Кабинета министров.

"В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министров Украины о более жестком карантине в выходные дни . Мы будем делать все возможное для того, чтобы спасти систему здравоохранения от коллапса и не останавливать нашу экономику", - подчеркнул Ляшко.

Он также подчеркнул, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.

Ляшко отметил, что только что закончились два селекторных совещания: одно - под руководством президента, другое - под руководством заместителя руководителя Офиса президента с областными государственными администрациями.

Читайте такжеЗакрыть Киев на карантин: у Кличко оценили сценарий локдауна"По результатам этих селекторных совещаний принято решение: Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

Он добавил, что с понедельника все плановые операции и плановые госпитализации "запрещены в наших больницах".

"Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.

Он отметил, что ситуация "крайне напряженная".

Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
  • За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
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