Жесткий карантин: школам предлагают продлить каникулы

Минобразования предлагает организовать образование в дистанционной форме.
В Минобразования рекомендуют школам продлить зимние каникулы на время усиленного карантина, который будет действовать с 8 до 24 января.
Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма, сообщает пресс-служба МОН.
В МОН пояснили, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить на этот период каникулы.
"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона О среднем образовании", - говорится в заявлении пресс-службы.
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Кроме того, МОН просит школы принять безотлагательные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы Всеукраинская школа онлайн.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- 11 декабря в Минздраве заявили, что процедура вакцинации от коронавируса на территории Украины начнется ориентировочно с 1 марта 2021 года. Сроки зависят от того, когда стране удастся получить вакцину. Планируется, что для вакцинации будут задействованы медицинские пункты и мобильные группы.
- Как утверждают в ведомстве, в аптеках вакцина против коронавируса может появиться не раньше осени 2021 года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что министерство финансов полностью профинансирует вакцинацию от коронавируса в Украине, вследствие чего прививка станет для украинцев бесплатной.