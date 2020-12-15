Жесткий карантин: школам предлагают продлить каникулы

Школам рекомендуют продлить зимние каникулы

В Минобразования рекомендуют школам продлить зимние каникулы на время усиленного карантина, который будет действовать с 8 до 24 января.

Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма, сообщает пресс-служба МОН.

В МОН пояснили, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить на этот период каникулы.

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона О среднем образовании", - говорится в заявлении пресс-службы.

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Кроме того, МОН просит школы принять безотлагательные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы Всеукраинская школа онлайн.

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